USA: Republikaner DeSantis setzt Wahlkampfleiterin ab

Der republikanische US-Präsidentschaftsanwärter Ron DeSantis holt sich einen neuen Manager für seinen bisher eher stockenden Wahlkampf . James Uthmeier, Stabschef in DeSantis' Büro als Gouverneur von Florida, werde künftig dessen Wahlkampf leiten, teilte der Sprecher des Wahlkampfteams am Dienstag mit.

Neuer Wahlkampfleiter gilt als enger Vertrauter von DeSantis

Ron DeSantis, Gouverneur von Florida, tritt bei den Vorwahlen der Republikaner an. 25.05.2023 | 3:00 min

Trump in Umfragen weit vor DeSantis

Trotz seiner rechtlichen Probleme liegt Trump in Umfragen weit vor DeSantis. Seit Monaten befinden sich DeSantis' Beliebtheitswerte im Sinkflug. In der jüngsten Reuters/Ipsos-Umfrage lag seine landesweite Unterstützung bei nur 13 Prozent, weit hinter den 47 Prozent von Ex-Präsident Trump.

Ron DeSantis möchte der nächste US-Präsident werden. Mit seinem konservativen Kulturkampf etabliert sich der Republikaner bei den Wählern als “Trump mit Gehirn”. 06.07.2023 | 16:23 min

In den vergangenen Wochen hatte DeSantis rund ein Drittel seines Wahlkampfteams wegen finanzieller Probleme entlassen müssen. Am Dienstag attackierte Trump in seinem sozialen Netzwerk Truth Social wieder einmal den Rivalen und verwendete dabei wie so oft einen Spitznamen, der sich aus dem Namen des Gouverneurs von Florida und dem Wort "sanctimonious" - "scheinheilig" - zusammensetzt: "DeSanctimonious stürzt ab! Vielleicht sollte die Partei zusammenkommen???".