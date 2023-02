Winkelmann: Ich gehe davon aus, dass es bei Rot-Rot-Grün bleibt. Die SPD wird sicherlich nicht auf ihren Führungsanspruch verzichten, was sie in einer Koalition mit der CDU müsste. Die Landesverbände der CDU und der Grünen liegen in Berlin habituell doch sehr weit auseinander. Beide müssten schon wirklich große Kröten schlucken, um gemeinsam eine funktionierende Koalition bilden zu können. All das spricht für mich eher gegen die Tatsache, dass der Wahlsieger am Ende tatsächlich Regierender Bürgermeister in Berlin wird.