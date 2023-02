Pistorius: Kiew braucht "Position der Stärke"

"Das ist eine gute Frage, die alle beschäftigt und am meisten wohl die Menschen in der Ukraine, die am meisten darunter leiden. Jeden Tag sterben Menschen in diesem Land, weil Putin diesen Aggressionskrieg gegen die Ukraine begonnen hat. Und ja, ich würde auch gerne wissen, wann er zu Ende geht. Aber im Augenblick zeichnet sich das ja ehrlicher Weise nicht ab. Und deswegen wird es jetzt darum gehen - und das war das Signal heute und wird es auch morgen sein, hier von der Münchener Sicherheitskonferenz - dass wir weiter ganz fest an der Seite der Ukraine stehen müssen.