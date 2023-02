Pistorius: Ja, das ist die große Frage, die uns alle ja umtreibt. Wie kommt man an den Punkt, dass man Putin und Russland an den Tisch kriegt. Und ja, natürlich macht man sich hier in der Ukraine Gedanken darüber, wie geht der Verlauf des Krieges in den östlichen Gebieten weiter? Welche Länder- und welche Geländegewinne es gibt. Und wie kann man dem was entgegensetzen? Aber dafür sind eben auch die Panzerverbände dann durchaus von zentraler Bedeutung.