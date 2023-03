An dem Abend in der Bundesakademie für Sicherheitsfragen wird auch klar, was Lambsdorff unter dem "neuen Problembewusstsein" versteht. Den russischen Krieg in der Ukraine sowie die Aktivitäten des Kremls in Syrien und Mali deutet er als den Versuch Russlands, Europa einzukreisen. Er warnt davor, dass Russland Flüchtlingsströme als Druckmittel gegen Europa einsetzen könnte, ebenso wie vor Russlands Partnerschaft mit dem "Systemrivalen" China.