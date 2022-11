Ganz bei sich blieb der Abgeordnete Jürgen Braun von der AfD, der die Pandemie-Politik in China mit der in Deutschland gleichsetzte und folgerte: Die Bundesregierung habe sich in Sachen Lockdown und Pandemie-Kontrolle genau so verhalten, wie die KP China es weiterhin tue. Er erwähnte die Demonstrierenden in China nur einmal: "Wenn die Maskenpflicht komplett fällt, haben wir endlich unsere Freiheit wieder, das wünsche ich auch den mutigen Menschen in China". Braun wurde von empörten Rufen vor allem der Ampel-Abgeordneten unterbrochen.