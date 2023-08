Drei weitere Angaben des Radars beschäftigen sich damit, wie schwer die bekannten Covid-19-Fälle sind. Also ob jemand ins Krankenhaus kommt und vielleicht sogar gestorben ist. Seit Beginn der Pandemie ist die Differenzierung schwer: Stirbt jemand mit oder an Corona? Darüber gibt auch das Radar keine Auskunft. Aber doch so viel: Derzeit sterben statistisch in acht Bundesländern 100 von 100.000 Menschen an oder mit Corona.