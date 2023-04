Ein Grund: Es ist unfassbar schwer, den Prozess einer wirtschaftlichen Modernisierung und Industrialisierung zu durchlaufen und gleichzeitig eine Demokratie zu werden oder zu bleiben. Diese Prozesse stehen miteinander in Konflikt. Das haben wir immer wieder und in vielen Ländern erkennen müssen. Auch in Deutschland oder in Japan war es schwer, die Entwicklung der Demokratie mit dem überlebensnotwendigen Gebot der Modernisierung auf dem Weg zu starken Nationalstaaten in Einklang zu bringen. Und genau diese Geschichte wiederholt sich jetzt überall in Asien, Afrika und Lateinamerika.