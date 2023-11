Betätigungsverbot für Hamas - das sind die Folgen

Neben dem Betätigungsverbot für die Hamas kündigte Bundeskanzler Olaf Scholz SPD ) an, dass die pro-palästinensische Organisation "Samidoun" in Deutschland verboten werden soll. Während die Hamas über keinen offiziellen Ableger in Deutschland verfügt, ist "Samidoun" als Gruppierung in Deutschland und anderen EU -Staaten organisiert. Deswegen kommt für "Samidoun" ein sogenanntes Organisationsverbot in Betracht. Anders als das Betätigungsverbot richtet sich dieses darauf, die Organisation zu zerschlagen, ihre Strukturen aufzulösen und damit jede Tätigkeit zu unterbinden.