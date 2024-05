Vorteile der EU: Was sie Deutschland bringt

Mit der Europawahl am 9. Juni stellen sich in Deutschland viele Bürger die Frage: Was geht mich Europa an? In einer Reise entlang der Außengrenzen Deutschlands möchten die Autoren aus den ZDF-Landesstudios Geschichten von nachbarschaftlichem Zusammenleben erzählen. Sie können zeigen, wo sich die europäische Idee durchgesetzt hat und die Bürger davon profitieren, aber auch, wo es noch hakt.Die Doku "Was geht mich Europa an?" ist ab 23. Mai ab 16 Uhr jederzeit in der ZDF-Mediathek zu sehen und um 22:25 Uhr im TV.