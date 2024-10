Faeser: Hart einschreiten bei antisemitischen Kundgebungen

Ein Jahr nach dem Massaker der islamistischen Hamas in Israel müssen Betroffene nicht nur Trauer und Trauma verarbeiten. Sie sind auch mit zunehmendem Antisemitismus konfrontiert. 04.10.2024 | 2:56 min

Vor dem Jahrestag des Hamas-Massakers in Israel am Montag hat Bundesinnenministerin Nancy Faeser ein hartes Vorgehen gegen Antisemitismus , Volksverhetzung und Gewalt angekündigt. "Wenn wir erneut widerwärtigen Judenhass, Aufrufe zur Vernichtung Israels, islamistische Terrorpropaganda oder Angriffe auf Einsatzkräfte erleben müssen, dann muss die Polizei schnell und hart einschreiten", sagte die SPD-Politikerin dem "Tagesspiegel". Die Einsatzkräfte hätten dafür ihre volle Rückendeckung.

Der Jahrestag des Großangriffs der islamistischen Terrormiliz auf Israel sei "ein Tag der Trauer und des noch immer andauernden Bangens um die verschleppten Geiseln", sagte Faeser weiter. Daher solle er "ein Moment des Innehaltens sein. Viele werden auch um all die Menschen trauern, die durch die furchtbare Eskalation der Gewalt im Nahen Osten seit dem 7. Oktober ihr Leben verloren haben". Es brauche natürlich Raum für diese Trauer, sagte die SPD-Politikerin, auch gehöre friedlicher Protest zur Demokratie.

Seit dem Terrorangriff der Hamas auf Israel hat sich in Deutschland die Zahl antisemitischer Vorfälle deutlich erhöht. 14.08.2024 | 10:11 min

Kundgebungen geplant

Bereits vor dem Jahrestag wollen Menschen mit Kundgebungen und Demonstrationen an das Hamas-Massaker in Israel und den Gaza-Krieg erinnern. In Berlin und andernorts sind für das Wochenende zahlreiche Veranstaltungen angekündigt. Die Polizei stellt sich auf Großeinsätze ein. Die Gewerkschaft der Polizei erwartet in der Hauptstadt eine "stadtweite, dynamische Lage". Das Bundesamt für Verfassungsschutz warnte vor einer Zunahme israelfeindlicher und antisemitischer Proteste.

Katrin Eigendorf spricht mit Aviva Siegel in Tel Aviv über ihre Gefangenschaft. Die 62-Jährige wurde freigelassen, doch ihr Mann blieb zurück. Aviva Siegel bangt um sein Leben. 04.10.2024 | 24:30 min

In Frankfurt am Main hob das Verwaltungsgericht am Freitag das Verbot einer pro-palästinensischen Kundgebung unter Verweis auf die Versammlungs- und Meinungsfreiheit auf.

In Münster dagegen scheiterten die Veranstalter einer solchen Kundgebung mit ihrem Eilantrag gegen das Verbot der Parole "From the river to the sea" (Vom Fluss bis zum Meer). Die Polizei stützt die Beschränkung darauf, dass das Verwenden der Parole unter die Vereinsverbote gegen die Vereinigungen Hamas und Samidoun falle, die die Parole verwenden.

Seit dem Überfall der Hamas auf Israel und dem Gaza-Krieg beobachtet der Verfassungsschutz in Deutschland neue Allianzen zwischen Gruppen, die sonst wenig Schnittmengen haben. 15.07.2024 | 4:03 min

Am 7. Oktober 2023 hatten Terroristen der Hamas und anderer extremistischer Gruppen mehr als 1.200 Menschen in Israel getötet und etwa 250 weitere als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt. Es war der Auslöser für den Gaza-Krieg, in dem nach Angaben der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde bisher rund 42.000 Palästinenser getötet wurden, etwa ein Drittel davon Kinder und Jugendliche.