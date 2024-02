Schwarz-Gelb als Exit-Strategie aus der Ampel?

Es ist in diesen Tagen nicht ganz einfach, die Strategie der FDP zu verstehen. Seit Wochen verteidigt die FDP-Spitze die Entscheidung, in der Ampel zu bleiben . Doch dann wirbt FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai in der "Bild am Sonntag" offensiv für eine andere Option, für Schwarz-Gelb: