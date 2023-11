Regierung: Flughäfen sollen sicherer werden

Eindringen künftig Straftat : Wie die Ampel Flughäfen sicherer machen will

11.11.2023 | 04:32 |

Nach den jüngsten Zwischenfällen will die Bundesregierung Flughäfen in Deutschland sicherer machen. Ein Eindringen in den Sicherheitsbereich soll als Straftat geahndet werden.