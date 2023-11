Bundespräsident lädt Muslime und Juden zum Dialog

Auch Ex-Kanzlerin Angela Merkel äußerte sich in diese Richtung. In einem Statement zum 85. Jahrestag der Reichspogromnacht am 9. November rief sie zu Zivilcourage auf und mahnte den Schutz von Jüdinnen und Juden in Deutschland an. "Der Kampf gegen jede Form von Judenfeindlichkeit - von rechts, von links, islamistisch motiviert - ist unsere staatliche und bürgerschaftliche Pflicht", erklärte die CDU-Politikerin in Berlin: "Juden müssen sich in Deutschland sicher fühlen können."