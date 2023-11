Zentralrat der Muslime kritisiert Antisemitismus bei Demos

Aiman Mazyek, Vorsitzender des Zentralrats der Muslime. Archivbild Quelle: Imago

Der Zentralrat der Muslime in Deutschland hat antisemitische Vorfälle bei propalästinensischen Demonstrationen verurteilt und zu Vorsicht bei der Teilnahme an Kundgebungen aufgerufen.

Es gebe "ganz klare Verstöße, antisemitische Judenhass-Verstöße", sagte der Zentralrats-Vorsitzende Aiman Mazyek im Deutschlandfunk. "Sie müssen geahndet werden."

An die Muslime appellierte er:

Passt auf, wo ihr mitlauft. Aiman Mazyek, Vorsitzender des Zentralrats der Muslime

Es gebe Gruppen, die solche Demonstrationen nutzten, um Parolen gegen Juden und Antisemitismus zu skandieren. "Das müssen wir nicht so haben."

Seit dem Terrorangriff der Hamas gibt es auch in Deutschland viele propalästinensischen Demos 04.11.2023 | 2:45 min

Zentralrat der Muslime: Nicht alle in einen Topf werfen

Auch an diesem Wochenende sind in vielen Städten Deutschlands Demonstrationen zum Nahost-Krieg angekündigt. In der Vergangenheit waren bei propalästinensischen Kundgebungen wiederholt juden- und israelfeindliche Parolen gerufen worden.

Mehrfach hatte die Polizei Demonstrationen daher aufgelöst, andere waren mit Auflagen versehen oder von vornherein gar nicht genehmigt worden.

Bei pro-palästinensischen Demonstrationen in Berlin war es zuletzt vermehrt zu Gewalttaten gekommen. Immer wieder mussten Versammlungen von der Polizei aufgelöst werden. 19.10.2023 | 2:14 min

Mazyek forderte aber, man dürfe " nicht alle in einen Topf werfen ". So gebe es an diesem Wochenende zum Beispiel auch viele Aufrufe zu Friedensgebeten und Veranstaltungen mit der klaren Botschaft, einen Waffenstillstand zu erreichen, humanitäre Hilfe zu ermöglichen und eine Fortsetzung des Krieges zu verhindern.

Mazyek: Zentralrat hat Taten der Hamas klar verurteilt

Der Zentralrat gehört zu den großen muslimischen Dachverbänden in Deutschland. Nach dem Angriff der Terrororganisation Hamas auf Israel Anfang Oktober war Kritik laut geworden , dass die Verbände sich zu spät geäußert und die Taten der Hamas nicht eindeutig genug verurteilt hätten.

"Ohne Zweifel gibt es Muslime, die Antisemitismus vor sich hertragen, und das ist etwas, was wir aus islamischer Sicht nicht nur verurteilen, sondern auch als Sünde" ansehen, so Aiman Mazyek, Vorsitzender des Zentralrats der Muslime in Deutschland. 01.11.2023 | 7:49 min

Mazyek betonte im Deutschlandfunk, seine Organisation habe die Taten der Hamas klar verurteilt.

Jede Form des Rassismus und Menschenfeindlichkeit gehört nicht nur verurteilt, sondern bekämpft. Und das ist für uns ein muslimisches, auch ein Gebot im Glauben. Aiman Mazyek, Vorsitzender des Zentralrats der Muslime

Der Vorsitzende des Zentralrats der Muslime forderte auch andere Verbände auf, sich klar gegen Antisemitismus und Rassismus zu positionieren. Viele seien "äußerst leise und schweigsam", kritisierte er.

Mazyek: Alltagsrassismus gegen Muslime nimmt zu

Der Zentralrats-Vorsitzende fügte hinzu, auch der Alltagsrassismus gegen Muslime in Deutschland habe stark zugenommen. Erst am Freitag hätten zwei Moscheen Hassbriefe mit verbrannten Koranseiten erhalten. Dies sei eine generell gefährliche Entwicklung, gegen die vorgegangen werden müsse.