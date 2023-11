An diesem Punkt steht Israel im Nahost-Konflikt

Im Kampf gegen die Hamas ist die israelische Armee nach eigenen Angaben weiter vorgerückt. Das Palästinenserhilfswerk der UN sprach von einer beispiellosen Tragödie in Gaza. 02.11.2023 | 1:37 min

Am 07. Oktober verübt die radikalislamische Hamas einen Terrorangriff auf Israel . Seitdem sind fast vier Wochen vergangen, in denen sich Israel - auch mit einer Bodenoffensive - gegen den Terror der Hamas wehrt.

An welchem Punkt Israel steht, welche Ziele das Land weiter verfolgt und welche Rolle die internationale Gemeinschaft spielt, dazu hat Nahost-Experte Daniel Gerlach im ZDF heute journal einen Überblick gegeben.

Etwa 7.000 Menschen hoffen auf eine Ausreise nach Ägypten. Weitere 400 Ausländer konnten den Gazastreifen verlassen. Derweil gehen die Kämpfe in der Region weiter.

Was hat Israel bisher erreicht?

Israel erklärte, dass sich das Land beim Angriff auf Dschabalia "in einem Dilemma" befand, derweil würde Ägypten "keinesfalls verletzte Hamas-Kämpfer aufnehmen" wollen, berichten ZDF-Reporterin Alica Jung aus Tel Aviv und ZDF-Korrespondentin Golineh Atai aus Kairo.

An welchem Punkt steht der Konflikt in Nahost?

Israel stünde aktuell an dem Punkt, an dem "Netanjahu eigentlich Dinge erreichen möchte, die sich gegenseitig widersprechen", so Gerlach.