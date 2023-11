Expertin Asseburg: Vier Szenarien für den Nahost-Krieg

Sie hätten deshalb so große Angst davor, "weil Politikerinnen in Israel dieses Szenario sehr stark beschwören, um Angst zu erzeugen", erklärt die Nahost-Expertin. "Mitglieder der Regierung und andere Politiker reden von einer Nakba, ähnlich der Flucht und Vertreibung von 1948 ." Es gäbe nur eine Richtung, in die die Palästinenser flüchten könnten - über die Grenze nach Ägypten, so Asseburg. "Ägypten hat sehr klar gemacht, dass es nicht bereit ist, Flüchtlinge aus dem Gazastreifen aufzunehmen." Wenn sich die humanitäre Situation weiter zuspitze und es zu weiteren Bombardierungen komme, sei ein Massenanstrum auf die ägyptische Grenze möglich.