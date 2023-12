Kommentar zur Haushaltskrise: Unschöne Bescherung

Grob vereinfacht stellt sich so derzeit die Lage vieler Verantwortlichen in der deutschen Industrie und Wirtschaft dar: Vollmundig hatte die Ampel Gelder in Aussicht gestellt, von denen viele Fachleute frühzeitig und am 15. November das Bundesverfassungsgericht feststellte, dass es sie gar nicht gibt. Gelder, die für die klimafreundliche Transformation gedacht waren, ein Kernprojekt der selbst ernannten "Fortschrittskoalition".