Linnemann bei "illner": Brauchen großen Wurf bei Migration

Ob man nun die Integrationskraft Deutschlands überfordert sieht, den Wählerzuspruch der AfD verringern, den Sozialstaat oder die Kommunen entlasten will - dass bei der Steuerung von Zuwanderung Handlungsbedarf besteht, ist in der politischen Mitte weitgehend Konsens. Wie weit die Maßnahmen gehen sollten, bleibt indes umstritten, wie sich in der ZDF-Sendung "maybrit illner" zeigt.