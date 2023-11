Deutsche Klimabeauftragte: "Sind in einem Moment der Chance"

Auf der COP28 in Dubai ringen über 180 Staaten um mehr Klimaschutz. Die deutsche Klimabeauftragte Morgan hält diese Treffen für wichtig, weil auch die Schwächsten am Tisch sitzen.

"Wir sind in einem Moment der Chance"

Deutschland werde auf der COP als "Vorreiter wahrgenommen“, so Jennifer Morgan, Sonderbeauftragte für internationale Klimapolitik im Auswärtigen Amt. Doch es gebe noch viel zu tun. 30.11.2023 | 6:51 min

Die Erderwärmung schreitet voran, die UN-Wetterbehörde spricht in ihrem vorläufigen Report davon, dass 2023 das wärmste Jahr seit der Industrialisierung wird. Und von wirkungsvoller globaler Zusammenarbeit kann kaum die Rede sein. Zum Beginn der Weltklimakonferenz COP28 in Dubai mahnt UN-Generalsekretär António Guterres: "Wir erleben den Kollaps des Klimas in Echtzeit - und die Folgen sind verheerend."

Deutschlands Klima-Sonderbeauftragte Jennifer Morgan sagt, dass sich die Welt beim Klimaschutz - trotz aller Negativstimmung - zumindest in die richtige Richtung bewege. "Das Abkommen von Paris hat etwas gebracht", betont Morgan im ZDF heute journal. Trotzdem sei man noch zu weit weg von dem Ziel - die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen . Die frühere Chefin von Greenpeace leitet die Verhandlungen bei der Weltklimakonferenz COP28 in Dubai , bis Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) anreist.

Die Weltklimakonferenz in Dubai startet mit einem wichtigen Beschluss: Der beschlossene Fonds für Klimaschäden wird mit Geld gefüllt - Deutschland und die VAE sagen Mittel zu. 30.11.2023 | 1:25 min

Morgan: Jetzt richtige Signale setzen

Doch welchen Wert haben Mammut-Veranstaltungen wie die COP, wenn viele Staaten doch ihre eigenen Ziele im Auge haben? "Diese Konferenzen sind wichtig, weil hier alle an einem Tisch sitzen", sagt Morgan. Auch die "verletzbarsten Länder" seien dabei. Man müsse jetzt zusammenkommen, um die Probleme zu lösen. Dass es verschiedene Interessen unter den Teilnehmern gibt, will Morgan nicht bestreiten. Und doch: Die Klimakrise mache sich bemerkbar, weltweit.

Wir sind in einem Moment der Chance, einem Wendepunkt in der erneuerbaren Energie und Energieeffizienz, wo wir wissen, wenn wir jetzt die richtigen Signale geben, wenn wir jetzt richtig investieren - dann werden die Temperaturen unter diesem 1,5 Grad-Ziel bleiben. Jennifer Morgan, Klimabeauftragte

Daran seien viele Länder interessiert, auch wegen des wirtschaftlichen Wachstums. Anderswo sieht es hingegen anders aus: Zum Beispiel, wenn man manch einen Ölkonzern in den Blick nimmt . Der Energiekonzern BP senkt seine Klimaziele ab, plant nur noch einen kleinen Teil in Zukunfts- und klimaneutrale Technologien zu investieren. "Was die Ölunternehmen machen, das ist kurzfristig gedacht", glaubt Morgan. "Aber wir brauchen eine verantwortliche Politik."

Umstrittener COP-Präsident "muss sich beweisen"

Sie nehme da unter anderem den Deutschen Mittelstand in den Blick: "Die dekarbonisieren. Sie sind dran. Sie verstehen, dass wir in dieser Krise sind." Mit der Wendezeit kämen auch Chancen.

Auf der COP28-Konferenz geht es vor allem um das 1,5-Grad-Ziel bei der Welterwärmung. Dabei die Interessen aller Teilnehmer zu berücksichtigen, wird eine Herausforderung. 30.11.2023 | 2:35 min

Wendezeit, eingeläutet auf einer Klimakonferenz, deren Präsident Sultan Al Jaber gleichzeitig der Chef des staatlichen Ölkonzerns der Emirate ist ? Wie glaubwürdig ist das? "Er wächst in dieser Rolle", glaubt Morgan. Al Jaber müsse nun beweisen, dass er bereit sei, auch Aktivisten und kleinen Inselstaaten zuzuhören. "Wenn er das nicht tut, dann wird seine eigene Glaubwürdigkeit natürlich runtergehen."

Man müsse selbstverständlich wachsam sein, damit die COP nicht zu einer Konferenz für Greenwashing verkomme.

Die Emirate haben so harte Klimaziele wie kein anderer Golfstaat. Der COP28-Gastgeber will die Energiewende in der ganzen Region beschleunigen - aber nicht mit dem Öl brechen. 29.11.2023 | 4:39 min

Deutschland als Vorreiter in Sachen Klimapolitik?

Morgan vertritt in Dubai die Bundesregierung - die zurzeit auch nicht durch große Erfolge in der Klimapolitik von sich reden macht. Erst heute das Urteil des Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg: Die Regierung muss Sofortprogramme zum Klimaschutz aufstellen . Denn die gesteckten Ziele im Verkehrs- und Gebäudesektor sind verfehlt worden. Auch hier sei man auf den richtigen Weg, sagt Morgan.