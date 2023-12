Bartsch: Lindner ist Interessenvertreter des Geldadels

Dietmar Bartsch ist sich an einer entscheidenden Stelle mit CDU-Chef Friedrich Merz einig, was die Bewertung der Haushaltseinigung der Bundesregierung betrifft. "Das Problem ist, dass er recht hat", sagte der Linken-Politiker am Donnerstagabend bei Markus Lanz. "Natürlich ist das ein Problem, wenn ich Friedrich Merz zustimmen muss bei dieser Frage, dass hier unehrlich agiert wird."