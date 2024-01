Bauernproteste: Weil kritisiert Ampel-Koalition

So bekamen die Ampel-Minister die Wut der Landwirte ab, Lindner etwa bei einer Demonstration in Berlin. Nur etwas mehr als eine Woche zuvor hatte der Bundesfinanzminister beim Dreikönigstreffen der FDP als Botschaft an die Bauern gesagt: "Man kann nicht auf der einen Seite von der jetzt gesenkten Stromsteuer profitieren wollen, man kann nicht zusätzliche Fördermittel für den Stallumbau fordern und auf der anderen Seite auch an alten Subventionen festhalten."