Grünen-Chef Nouripour: Einwanderungs-Stopp nicht möglich

Sehen Sie hier die Sendung "Markus Lanz" vom 07. November in voller Länge. 07.11.2023 | 75:20 min

Nach den jüngsten Demonstrationen ist eine öffentliche Debatte um Pro-Palästina Proteste entbrannt. Der Umgang mit Islamisten auf Demos ist eine Herausforderung für den Rechtsstaat. 06.11.2023 | 3:10 min

Nouripour: Polizei nicht gerüstet für Kampf gegen Islamismus

Die Wurzel des Problems liege jedoch an anderer Stelle. So habe die Politik es in den vergangenen Jahren verpasst, "einen deutschen Islam zu etablieren". Die Deutsche Islamkonferenz etwa habe seit ihrer Gründung 2006 "bestimmt ganz viel Großartiges hinbekommen, aber die zentralen Fragen nicht gelöst".

Wer soll Moscheen in Deutschland finanzieren?

So sei der Islamverband Ditib für die Imame in Deutschland zuständig, werde aber aus der Türkei kontrolliert. "Wenn die Türkei die Moscheen finanziert und dann noch einmal die Woche quasi eine Leitpredigt kommt aus Ankara, was erzählt werden soll, und in dieser Leitpredigt steht entsprechend, dass Israel jetzt schrecklich wäre und die Israelis schuld seien an dem, was da passiert", so warnte Nouripour, dann gebe es "ein mächtig großes Problem, das wir beenden müssen".