Was bleibt ein Jahr nach Lützerath-Räumung?

Lützerath ist das letzte Symbol in Nordrhein-Westfalen des Kampfes von Umweltaktivisten gegen das Abbaggern und Verfeuern fossiler Braunkohle. Nach einem Kompromiss zwischen dem Bund, dem Land NRW und dem Energiekonzern RWE vom Herbst 2022 sollte Lützerath noch verschwinden, um die darunter liegende Braunkohle zu fördern. Dafür sollten fünf andere Dörfer im Tagebaugebiet Garzweiler II erhalten bleiben.

Das Örtchen war von seinen Bewohnern schon lange verlassen worden, aber einige Dutzend Umweltaktivisten hatten sich in den verbliebenen Häusern und Gehöften breit gemacht und wollten so die Förderung der Kohle verhindern. Denn nach ihrer Auffassung ist die Verstromung der Kohle unnötig. Sie stützen sich dabei auf mehrere Gutachten unter anderem des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Demgegenüber stand ein Gutachten der Landesregierung.

Auch für die Grünen im Bundestag war das Thema Lützerath kein leichtes. 17.01.2023 | 8:03 min

Der Einsatz in Lützerath

Am 11. Januar letzten Jahres begann die Räumung mit bis zu 3.700 Beamten. Die Umweltaktivisten hatten sich nicht nur in den Gebäuden verschanzt, sondern harrten auch auf selbstgebauten Plattformen in Bäumen aus. Mit schwerem Gerät und Fahrzeugen ging die Polizei vor, und vier Tage später war alles vorbei, die Polizei kam viel schneller voran, als ursprünglich gedacht. Doch dazwischen lagen zum Teil sehr heftige Auseinandersetzungen, die Zahl der Aktivisten war dann bei der Großdemo auf mehrere Tausend gewachsen.