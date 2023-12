Atomausstieg: Gespalten bis zum Schluss

Wohin mit dem hoch strahlenden Atommüll? Mark Hugo, ZDF-Umweltredaktion, im Gespräch. 14.04.2023 | 6:17 min

Im April sind hierzulande die drei letzten Kernkraftwerke - Isar 2 in Bayern, Emsland in Niedersachsen und Neckarwestheim 2 in Baden-Württemberg - vom Netz gegangen.

Laut Fraunhofer Institut für Solare Energiesysteme hatte die Kernenergie 2023 nur noch einen Anteil von 1,6 Prozent an der öffentlichen Nettostromerzeugung. Erneuerbare Energien decken mit einem Rekordanteil von 58,9 Prozent erstmals über die Hälfte des Stromverbrauchs in Deutschland ab.

Mehr Strom exportiert als importiert

Kritik an mangelnden Alternativen zu Atomstrom

Söder fordert Atomkraft-Revival

So realistisch wäre es, die Kraftwerke wieder hochzufahren

Für RWE-Chef Markus Krebber steht das Atom-Revival nicht zur Debatte. Er baut gerade Deutschlands größten Stromkonzern um hin zu erneuerbaren Energien. Bis 2030, dem Jahr, in dem auch für die Braunkohle Schluss sein soll, will RWE etwa 55 Milliarden Euro in Ökostrom und wasserstofffähige Gaskraftwerke investieren - in Deutschland, aber auch in anderen internationalen Märkten. Das Kapitel Atomkraft sei endgültig abgeschlossen, so Krebber, nun müsse man den Blick nach vorne richten.