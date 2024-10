Markus Söder stellt CSU auf knallharten Migrationskurs ein

Parteichef Markus Söder nutzt seine Rede auf dem Parteitag, die hart am Rande des Populismus kratzt, um seine Partei auf eine harte Migrationspolitik einzuschwören. Abschiebungen, auch nach Syrien und Afghanistan, sollen nicht nur möglich, sondern zur Regel werden. "Solche Leute" wie die Attentäter von Solingen und Mannheim, so Söder, "müssen sofort aus dem Land, egal wie schlimm die Gefängnisse in ihrem Land sind."

Es sind überwiegend bekannte und schon lange vorgetragene Positionen der CSU, die in zehn Punkte zusammengefasst sind. Ausreisearrest für Straftäter, Grenzkontrollen und Zurückweisungen gehören zum bekannten Instrumentarium. Mit Punkt 9 "Asylrecht der Realität anpassen" beschließt die CSU allerdings eine Programmatik, die das deutsche Asylrecht de facto zum Papiertiger schrumpfen lassen würde. Eine Position, die es in der Union bisher nur als Einzelmeinung gab, wird zum Parteitagsbeschluss bei der CSU.

So viele Flüchtlinge leben in Deutschland

Asylrecht durch eine "institutionelle Garantie" ersetzen

Söder: "Nicht immer nur achselzuckend dastehen"

Das wäre ein fundamentaler Richtungswechsel im deutschen Rechtsstaat. Auch wenn Söder verspricht: "Natürlich helfen wir in der Not, natürlich bleiben wir human, wir bleiben natürlich christlich." Und er wie zur Entschuldigung hinzufügt:

Söders Drohung: "Der Süden vergisst nicht"

Seine Rede auf dem CSU-Parteitag nutzt Söder nicht nur für diese Neubestimmung in der Migrationspolitik, sondern vor allem auch für eine harte Abrechnung mit der Ampel und insbesondere den Grünen . "Diese Ampel ist klinisch tot", attestiert der CSU-Chef Olaf Scholz und seiner Regierung. Es ist eine tiefe, auch persönliche Enttäuschung, die Markus Söder antreibt. In Berlin regiere die "bayernfeindlichste Regierung aller Zeiten".

Als Beispiele führt er die Strom- und Wasserstoffnetzplanungen, die Änderung des Wahlrechts zu Lasten der CSU an. Besonders ärgert ihn aber, dass der Bund sich weigere, seinem Bundesland bei der Beseitigung der Hochwasserschäden des Sommers zu helfen - obwohl das alle Vertreter der Bundesregierung von Robert Habeck, über Nancy Faeser bis zu Olaf Scholz bei ihren Besuchen in den bayerischen Hochwassergebiet versprochen hatten. "Der Süden vergisst nicht. Der Süden vergisst nicht", droht er gleich zweimal.

Grünen-Bashing als Wahlkampfschlager

In der CDU-Spitze ist man schon seit Tagen genervt von der immer wieder vorgetragenen Ausschließeritis durch Markus Söder. Wenn man in einem Jahr die Regierung übernehmen wolle, so die Haltung bei Merz und Co., dürfe man sich heute nicht festlegen. Keiner könne doch sagen, wie das Wahlergebnis in einem Jahr ausfalle. Und mancher aus der CDU-Parteiführung hat für den CSU-Vorsitzenden nur noch Spott übrig: "Am Ende wird es Markus Söder sein, der sich korrigieren muss, wenn er dann doch einen Koalitionsvertrag mit den Grünen unterschreibt."