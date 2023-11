Abschiebungen: Faeser bringt Gesetzespaket ins Kabinett

Bundesinnenministerin Nancy Faeser will in dieser Woche konkrete Maßnahmen für effektivere Abschiebungen auf den Weg bringen. "Ich werde unser umfassendes Gesetzespaket für mehr und schnellere Rückführungen am Mittwoch ins Kabinett einbringen", sagte Faeser ( SPD ) der "Rheinischen Post". Die Politikerin hatte die Pläne bereits vorletzte Woche vorgestellt.