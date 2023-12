Ansprache von Scholz: "Wir in Deutschland kommen da durch"

"Wir kommen auch mit Gegenwind zurecht", sagt Kanzler Scholz über Deutschland in seiner Neujahrsansprache. Er will Zuversicht vermitteln - warnt aber auch vor Herausforderungen.

"Unsere Welt ist unruhiger und rauer geworden", sagt Bundeskanzler Olaf Scholz SPD ) in seiner Neujahrsansprache. "Kaum war Corona halbwegs vorbei, brach Russland mitten in Europa einen unerbittlichen Krieg vom Zaun." Kurz darauf habe der russische Präsident Wladimir Putin den Gashahn abgedreht, im Herbst kam der Nahost-Krieg dazu. "So geballt, so Schlag auf Schlag habe ich das alles noch niemals erlebt", würden ihm viele Bürgerinnen und Bürger klagen, so Scholz.

Weil sich die Welt "in geradezu atemberaubender Geschwindigkeit" verändere, müssten auch wir uns verändern, erklärt der Kanzler. Auch wenn die Entwicklungen vielen Menschen Sorge bereite, verspricht Scholz:

Wir in Deutschland kommen da durch. Bundeskanzler Olaf Scholz in Neujahrsansprache

Scholz vergleicht Situation vor einem Jahr mit heute

Scholz erinnert daran, dass noch vor einem Jahr bis zu fünf Prozent Wirtschaftseinbruch und immer weiter steigende Preise prognostiziert wurden, dazu sei die Sorge "vor Stromausfällen und kalten Wohnungen" gekommen. Aber: "Es ist anders gekommen", so Scholz. "Die Inflation ist gesunken. Löhne und Renten steigen. Die Gasspeicher sind für diesen Winter randvoll."

Die Menschen in Deutschland hätten sich gegen den Wirtschaftseinbruch gestemmt, Energie gespart und rechtzeitig vorgesorgt.

Wir alle - gemeinsam. Wir kommen auch mit Gegenwind zurecht. Bundeskanzler Olaf Scholz in Neujahrsansprache

Ampel werde "Rekordsummen" in die Zukunft investieren

Scholz benennt auch die teils marode Verkehrsinfrastruktur als Problem: "Unser Land wurde zu lange auf Verschleiß gefahren." Dennoch zeichnet er ein positives Bild seiner Politik: Noch nie hätten so viele Menschen in Deutschland eine Arbeitsstelle wie heute. Es werde "eine Rekordsumme in unsere Zukunft" investiert, beispielsweise in Straßenbau und Energieversorgung.

Gleichzeitig stellte Scholz deutliche Entlastungen in Aussicht:

Von morgen an zahlen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland 15 Milliarden Euro weniger an Steuern. Bundeskanzler Olaf Scholz in Neujahrsansprache

Zusammen mit der Steuersenkung in diesem Jahr würde das für eine vierköpfige Familie "über 1.600 Euro mehr" ausmachen. Dazu kämen höheres Kindergeld und weniger Sozialversicherungsbeiträge für Geringverdiener.

In seiner Ansprache ging Scholz auch auf die vom Hochwasser betroffenen Menschen in Deutschland ein. "In diesen Stunden denke ich an alle, die dabei sind, ihr Hab und Gut zu schützen", so Scholz. Er dankte den tausenden Rettungskräften beispielsweise von Feuerwehr, THW und Bundeswehr und auch den freiwilligen Helferinnen und Helfern für ihren Einsatz.

Scholz warnt vor Konsequenzen nach US-Wahl

Mit Blick auf die Herausforderungen im kommenden Jahr warnte Scholz vor "möglicherweise weitreichenden Konsequenzen, auch für uns in Europa" durch die Präsidentschaftswahlen in den USA. Was es konkret bedeuten würde, wenn Donald Trump erneut Präsident der USA wäre, erklärt der Kanzler nicht.

Scholz betonte den Wert der Demokratie in Deutschland, die allen ermögliche, "mitzureden und mitzuentscheiden". Dazu gehöre auch das Ringen um faire Kompromisse - "auch wenn ich auf manche laute Debatte in den vergangenen Wochen und Monaten durchaus hätte verzichten können", so der Kanzler.

