Özdemir: "Denen geht's nicht um die Landwirtschaft"

Am Vortag hatten Bauern nach Polizeiangaben einen Fähranleger blockiert und Habeck am Verlassen eines Schiffs gehindert . Der Grünen-Politiker habe sich entschieden, auf der Fähre zu bleiben und zurück Richtung Hallig Hooge zu fahren, sagte ein Polizeisprecher. Dabei hätten 25 bis 30 Menschen versucht, die Fähre am Ablegen zu hindern.