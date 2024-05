Propalästinensisches Protestcamp in Frankfurt darf bleiben

Die Demonstranten des Pro-Palästina-Camps in Frankfurt dürfen weiterhin auf dem Campus der Goethe-Universität in Zelten übernachten. Das hat das Frankfurter Verwaltungsgericht entschieden, der Protest findet wie geplant bis Sonntag statt. Über hundert Menschen sind dort, skandieren immer wieder zum Beispiel den umstrittenen Slogan "From the River to the sea, Palestine will be free".