Finale im U-Ausschuss: Olaf Scholz verteidigt Atomausstieg

Scholz: "Sinnvollste Lösung"

Entscheidung unvoreingenommen oder ideologiegetrieben?

An dieser ergebnisoffenen Prüfung hegen insbesondere CDU AfD und FDP Zweifel. Sowohl Umweltministerin Steffi Lemke als auch Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (beide Grüne ) werfen sie vor, längere Laufzeiten von Atomkraftwerken nicht "unvoreingenommen" geprüft, sondern ideologiegetrieben entschieden zu haben.

Scholz' Machtwort

In Deutschland wurde nach dem Super-GAU in Fukushima der Atomausstieg bis 2022 beschlossen. War die Reaktion vielleicht übereilt, viel zu teuer und für das Klima fatal?

Habeck nicht sicher, ob vorab von Scholz informiert

Scholz betonte, dass es ohne dieses Machtwort nicht möglich gewesen sei, eine Lösung herbeizuführen. Weder mit Habeck noch mit dem damaligen Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hätte es sonst in einer für Deutschland sehr ernsten Lage mit potenzieller Energie-Unterversorgung eine Einigung geben können, sagte Scholz.

FDP nennt Habeck Erinnerungslücken "unglaubwürdig"

Ähnlich kritisch äußerte sich auch der CSU-Politiker Andreas Lenz. Er hielt auch nach der Befragung an dem Vorwurf der Union fest, dass es anstelle einer ergebnisoffenen Prüfung ein "großangelegtes Täuschungsmanöver" gegeben habe.

Habeck wittert Agenda

Habeck warf dem Ausschuss wiederum vor, eine Agenda zu verfolgen und gar nicht in erster Linie an Erkenntnissen zu Entscheidungen interessiert zu sein. "Sollte der Ausschuss genutzt werden, um diese Pro-Atom-Debatte zu befeuern, wäre das meiner Meinung nach nicht sachgerecht", sagte Habeck im Anschluss an seine Befragung. Insgesamt habe er sich aber fair behandelt gefühlt.