Atom-Aus: Scholz und Habeck vor Untersuchungsausschuss

Der Kanzler entscheidet, dass die verbliebenen drei deutschen Atomkraftwerke nicht zum Jahresende vom Netz gehen, sondern bis zum 15. April 2023 in Betrieb bleiben können - eine Reaktion auf den russischen Angriff auf die Ukraine und die Energiekrise.

Damit beendet Scholz einen Streit, der die Ampel wochenlang gelähmt hatte. Die Grünen waren für den geplanten Atomausstieg Ende 2022, die FDP wollte die Kernkraftwerke bis 2024 in Betrieb lassen. Auch stillgelegte Atomkraftwerke sollten reaktiviert werden können.

War der Atomausstieg wirklich richtig?

Gut zwei Jahre später holt Scholz seine Entscheidung von einst wieder ein. Der Kanzler muss sich am Vormittag im Untersuchungsausschuss zum Atomausstieg im Bundestag rechtfertigen.

Im Zentrum steht die Frage, ob Scholz die Meiler nicht hätte länger am Netz halten müssen. Und ob der Atomausstieg im April 2023 sachlich wirklich richtig war oder nicht doch eher ideologisch begründet - vor allem, um die Grünen zu besänftigen.

Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hatte versprochen, längere AKW-Laufzeiten ergebnisoffen zu prüfen. Doch an eine unvoreingenommene Abwägung glaubt der Vorsitzende des Untersuchgsausschusses, Stefan Heck, nicht:

Alle, die an entscheidender Stelle tätig waren, sind einen klaren Anti-Atomkurs gefahren.

Scholz soll sich mit Habeck abgesprochen haben

Habeck könnte vor allem noch ein weiteres Detail von damals auf die Füße fallen. Laut einem Bericht der " Welt am Sonntag " soll es sich beim Machtwort des Kanzlers nicht um eine einsame Entscheidung gehandelt haben. Scholz soll die Verlängerung der Laufzeiten um dreieinhalb Monate vielmehr mit Habeck abgesprochen haben.

Denn Habeck soll insgeheim selbst Sorge gehabt haben, ob Deutschland ohne Atomkraft gut durch den Winter kommen könne. Aber hätte Habeck längere Laufzeiten in seiner Partei durchsetzen können? Der Widerstand bei den Grünen war seinerzeit groß.

Viele Länder wollen an Atomkraftwerken festhalten und auch in Europa erwägen einige, neue Reaktoren zu bauen.

Grünen-Chef: "Vertraue Habeck"

Der Verdacht steht im Raum, das Machtwort des Kanzlers habe Habeck in Wahrheit gefallen. Wirkte es doch so, als hätte Habeck vergeblich gegen Scholz gekämpft. Am Ende war aus Sicht vieler Grüner der Kanzler der Böse.