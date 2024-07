Kanzler zum Haushalt: "Sie müssen noch ein bisschen warten"

Das gefiel nicht allen im Bundestag. Denn schließlich ist der Haushalt nur ein Vorschlag der Bundesregierung. Ob dann tatsächlich das Geld hier oder da ausgegeben oder hier oder da eingespart wird, entscheidet am Ende der Bundestag . Am Zeitplan soll sich - laut Scholz - nichts ändern. "Wie geplant" werde "noch in diesem Monat" der Haushalt im Kabinett beschlossen, dann nach der Sommerpause vom Bundestag beraten und im November verabschiedet. Die nächste Kabinettssitzung ist am 17. Juli. Irgendwie habe das ja auch in allen Zeitungen gestanden, sagt Scholz.