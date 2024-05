Müntefering zu SPD-Kanzlerkandidatur: Personalfrage offen

Genannt wird neben Amtsinhaber Olaf Scholz vor allem immer wieder Boris Pistorius . Der Name des Verteidigungsministers wird auch von Kommunalpolitikern in den Ring geworfen:

Müntefering lobt Pistorius - und Scholz

Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen . Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.

Er wolle hier nicht spekulieren, "in gar keine Richtung", sagte Müntefering weiter. So eine gewichtige Entscheidung, wer als Kanzlerkandidat ins Rennen geht, werde nicht einfach so verkündet, sondern "das sind Prozesse, die sich in den Parteien abspielen". Auch in der SPD werde darüber gesprochen und "dann wird man sehen, zu welchem Ergebnis man kommt".