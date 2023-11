Soll Unfallflucht keine Straftat mehr sein?

Kratzer am Auto (Archivfoto)

Das Bundesjustizministerium will Unfallflucht ohne Personenschaden entkriminalisieren. Minister Marco Buschmann FDP ) verteidigte den Vorschlag, den er bereits Ende April ins Gespräch gebracht hatte: Unfälle mit Fahrerflucht könnten demzufolge künftig in bestimmten Fällen - wenn es keine Verletzten gibt und nur Sachschaden entstanden ist - als Ordnungswidrigkeit statt als Straftat eingestuft werden.

Was steckt hinter der Idee, was spricht dafür, was sind die Kritikpunkte? ZDFheute klärt die wichtigsten Fragen.