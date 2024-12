Bei der Vertrauensfrage im Bundestag wird die Unionsfraktion (CDU/CSU) nach Angaben ihres Parlamentsgeschäftsführers Thorsten Frei geschlossen gegen Kanzler Olaf Scholz SPD ) stimmen. "Garantieren kann ich natürlich nur für die 196 Abgeordneten der Unionsfraktion. Wir werden ihm 196-fach das Misstrauen aussprechen", sagte Frei der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Er ging davon aus, dass es bei der Abstimmung am Nachmittag im Bundestag keine Überraschungen geben wird.

Grüne wollen sich enthalten

Aus Reihen der Grünen kündigte auch Vizekanzler Robert Habeck an, sich enthalten zu wollen. "Ich glaube, ich habe mich in der letzten Legislatur nie enthalten, sondern immer mit Ja oder Nein gestimmt. Aber hier, bei diesem Thema, finde ich es richtig", sagte er der "Bild". Er sei "sehr dafür, dass das Land jetzt schnell wählt und hoffentlich auch schnell eine Regierung bekommt".

In seiner Rede vor dem Deutschen Bundestag hat Bundeskanzler Scholz die FDP scharf kritisiert. "Das deutet auf persönliche Verletzungen hin", so der Politikwissenschaftler Karl-Rudolf Korte.

AfD dagegen - mit einer Ausnahme

Die AfD-Politikerin Beatrix von Storch kündigte an, dass ihre Fraktion bei der Vertrauensfrage gegen Scholz stimmen werde. "Keinesfalls" vertraue die AfD dem Kanzler, sagte sie in einem Podcast des Nachrichtenmagazins "Politico" vom Montag. "Wir haben die ganze Zeit dagegen argumentiert. Wir haben die ganze Zeit darauf hingewirkt, dass diese Kanzlerschaft zu Ende geht."

In einer Rede im Deutschen Bundestag hat Bundeskanzler Scholz die Vertrauensfrage erläutert und dabei Kritik an Christian Lindner geübt. „Diese heftigen persönlichen Angriffe gegen Christian Lindner sind ungewöhnlich“, so ZDF-Korrespondentin Patricia Wiedemeyer.

