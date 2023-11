Wahl in Hessen: Welche Parteien auf dem Wahlzettel stehen

Die "Sozialdemokratische Partei Deutschlands" (SPD) ist in Hessen die mitgliedsstärkste Partei. Seit 1946 war sie insgesamt fast 50 Jahre lang an der Landesregierung beteiligt. SPD-Spitzenkandidatin für die Landtagswahl ist die Vorsitzende der SPD in Hessen und Bundesinnenministerin, Nancy Faeser.Das Wahlprogramm der SPD formuliert die Ziele der Partei in 15 Kapiteln. Der Fokus liegt darin vor allem auf der Förderung von sicheren Arbeitsplätzen und Löhnen, der Verbesserung von Bildung, einem sozialeren Gesundheitswesen und einem konsequenteren Klimaschutz, dessen Kosten fair verteilt werden sollen. So möchte die SPD Schulen sanieren und modernisieren, Elternbeiträge für Kitas abschaffen und Wohnen bezahlbar machen. Auch soll die Digitalisierung vorangetrieben und der öffentliche Nahverkehr ausgebaut werden. Teil des Plans, stärker auf erneuerbare Energien zu setzen, ist, rund zwei Prozent der Landflächen in Hessen für die Windstromerzeugung zu nutzen. Um für die Sicherheit der Bevölkerung zu sorgen, verspricht die SPD einen Streifenwagen mehr für jede Polizeistation und den Ausbau von Präventionsprogrammen zur Bekämpfung von politischem und religiösem Extremismus.