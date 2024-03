Verträge an Unis: "Wie soll ich das schaffen ohne Burnout?"

Wer an deutschen Unis arbeitet, bekommt oft nur befristete Verträge. Die Unsicherheit ist groß. Das will die Ampel ändern. Doch Betroffene sehen nicht, dass sich etwas verbessert.

Das Kabinett hat am Mittwoch eine Reform des sogenannten Wissenschaftszeitvertragsgesetzes beschlossen. (Archivfoto) Quelle: dpa

Tobias ist gerade in eine neue Stadt gezogen. Wegen der Arbeit. Denn an seiner alten Uni war nicht klar, wie es für ihn nach der Promotion weitergeht. Die Perspektive hat gefehlt.

Jetzt promoviert Tobias, der eigentlich anders heißt, in Wirtschaftswissenschaften an einer Exzellenzuni in Deutschland. Sein Vertrag dort ist befristet. Auf drei Jahre. Die Zukunftssorgen sind mit umgezogen in die neue Stadt:

Du hast unglaublich viel Leistungsdruck, eine riesige Unsicherheit während der Promotion. Doktorand Tobias, 28 Jahre

Nur zwei Kollegen arbeiten unbefristet

Tobias beklagt ein System von Kettenverträgen an deutschen Hochschulen. Chefs und Chefinnen hätten es in der Hand, ob man nach den drei Jahren weiter an der Uni beschäftigt bleiben könne. Laut Bildungsministerium sind viele Verträge an Unis befristet. Mindestens jeder dritte davon hat eine Laufzeit von weniger als einem Jahr.

"Ich kenne überhaupt nur zwei Kollegen, die unbefristet beschäftigt sind", sagt Tobias. Zuletzt seien Freunde von ihm, exzellente Wissenschaftler, in die Wirtschaft gewechselt. Dahinter stehe auch die Sorge, eine Familie ernähren oder Kredite abbezahlen zu können.

Ampel reformiert Regeln bei Zeitverträgen

Um die Jobs an Unis verlässlicher und attraktiver zu machen, hat das Bundeskabinett am Mittwoch eine Reform des sogenannten Wissenschaftszeitvertragsgesetzes beschlossen. Künftig sollen:

der erste Arbeitsvertrag vor der Promotion mindestens drei Jahre dauern,

dauern, der Vertrag nach der Promotion mindestens zwei Jahre dauern und

dauern und Post-Docs nicht mehr sechs, sondern vier Jahre befristet werden.

Post-Doc beschreibt die Phase zwischen Promotion und Habilitation, also nach dem Doktor und vor der Professur. Dort soll es künftig ein "4+2"-Modell geben.

Ein auf vier Jahre befristeter Post-Doc-Vertrag soll nur noch dann um weitere zwei Jahre befristet verlängert werden dürfen, wenn es eine verbindliche Zusage gibt, dass die Stelle anschließend unbefristetet wird. Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger FDP ) hält die Reform für eine Verbesserung:

Attraktive Arbeitsbedingungen in der Wissenschaft sind ein entscheidender Faktor dafür, im Wettbewerb um die klügsten Köpfe talentierte junge Menschen für Wissenschaft und Forschung zu gewinnen. Bettina Stark-Watzinger, FDP

Massive Kritik von Gewerkschaften

Gewerkschaften und Studierendenvertreter sehen das anders. Von einer "Verschlechterung der aktuellen Situation" spricht Sonja Bolenius vom Deutschen Gewerkschaftsbund.

Das 4+2-Modell werde in der Praxis dazu führen, dass viele nun versuchen würden, ihre Habilitation oder vergleichbare wissenschaftliche Leistungen in vier Jahren zu schaffen. Sie sagt ZDFheute:

Das aber ist völlig unrealistisch und wird den Druck nur erhöhen, ohne ernsthaft Impulse für eine veränderte Personalpolitik von Hochschulen und Forschungseinrichtungen zu setzen. Sonja Bolenius, Deutscher Gewerkschaftsbund

Der DGB fordert stattdessen Dauerstellen für Daueraufgaben in Lehre und Forschung und unbefristete Beschäftigung nach der Promotion. Insgesamt bleibe die Reform hinter dem zurück, was die Ampel im Koalitionsvertrag vereinbart habe.

Warum die Reform den Druck nicht mindert

Auch Tobias geht nicht davon aus, dass sich durch die Reform etwas an seiner Situation verbessere. Im Gegenteil. Tobias will nach der Dissertation habilitieren und dann an der Uni arbeiten. Das 4+2-Modell erhöhe aber nur den Druck, anstatt ihn zu beseitigen.

Wie soll ich meine Habilitation in vier Jahren schaffen ohne einen Burnout? Doktorand Tobias, 28 Jahre