Angriff der Rechten auf Europa

Melonis Sieg ist ein weiterer Triumph für die Nationalisten, die ein anderes Europa wollen. So wie Polens Regierungschef Morawiecki. Er schwärmt vom Christentum als Leitkultur in Europa. So wie die französische, rechtsextreme Le Pen, die ein Europa mit hochgezogenen Grenzen will, in der Nationalisten das Sagen haben. So wie Ungarns Regierungschef Orban, der die Unabhängigkeit der Gerichte abschafft.