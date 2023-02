Aber es geht Baerbock am Ende nicht nur um Frauen, es geht ihr um jeden einzelnen Menschen, wie sie immer wieder betont: "Jina war 22 Jahre alt, als sie getötet wurde. Weil sie ihr Kopftuch nicht so trug, wie es vorgeschriebenen ist", leitete Baerbock ihre Rede vor dem UN-Menschenrechtsrat in Genf im November zur Lage im Iran ein. "Abolfazl war 17, als er die Schule schwänzte, um an den Protesten in Iran teilzunehmen – und getötet wurde."