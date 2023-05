Viele Kommunen sehen sich an der Belastungsgrenze. Weil insbesondere die Städte und Gemeinden unter der finanziellen Last ächzen, fordern die Länder einen höheren Anteil des Bundes. Dieser will aber nicht mehr Geld als vorgesehen zuschießen, weil er sich aus seiner Sicht bereits überproportional an den Kosten beteiligt. Die Bundesregierung hatte den Ländern für dieses Jahr zusätzliche Unterstützung in Höhe von 2,75 Milliarden Euro zugesagt. Der Bund übernimmt zudem weitere Kosten, etwa für die Sozialleistungen für Schutzsuchende aus der Ukraine.