Es gehe dabei nicht um einen "hollywoodreifen Durchbruch", wie oftmals kolportiert worden sei. "Diese Operationsführung erinnert eher an klassische Schlachten des Zweiten Weltkriegs", sagt Keupp. Kiew wolle an einem bestimmten Punkt eine Lücke in die russische Verteidigung reißen, "die muss so fünf bis zehn Kilometer breit sein - und durch diese Lücke schieben sie dann das schwere Material, also ihre Reserven".