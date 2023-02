Die internationale Menschenrechtsorganisation Physicians for Human Rights hat ausgedehnte Erfahrung in der Dokumentation von russischen Angriffen auf medizinische Einrichtungen in Syrien. Sie ist der Ansicht, der Krieg in der Ukraine stelle eine Fortsetzung der dort beobachteten Politik dar. Die Angriffe offenbarten ein ausgeprägtes Bewusstsein für die gesammelten Auswirkungen, die diese auf die Gesundheit der Zivilbevölkerung hätten, sagt Christian De Vos, Direktor für Forschung und Ermittlungen bei Physicians for Human Rights, der an dem Bericht beteiligt war.