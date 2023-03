Streit in Regierungskoalition : Ampel: Der Ton wird rauer

Ein Grund für den veränderten Ton: Die Grünen geraten gerade erneut in die Rolle der Verbotspartei, wie schon so oft in der Vergangenheit, und fürchten, wie so oft schon, Wähler zu verlieren. Es geht um die Pläne, langfristig Öl- und Gasheizungen durch klimafreundlichere Anlagen zu ersetzen. Es ist ein Gesetzentwurf, gemeinsam erarbeitet von Habecks Wirtschaftsministerium und dem SPD geführten Bauministerium, ein Projekt der gesamten Koalition, also aller drei Parteien.