Heizungsgesetz: Ampelzwist über Zeitplan

Es gebe keine Klimaneutralität in Deutschland, ohne dass man an die Art des Heizens herangehe, so Kühnert. An dieser Notwendigkeit habe sich nichts geändert. Mit dem Gesetz soll von 2024 an möglichst jede neu eingebaute Heizung zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben und somit der Abschied von Gas- und Ölheizungen eingeläutet werden.