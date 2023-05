Vertreterinnen und Vertreter verschiedener Landesregierungen haben die Pläne der Ampel-Regierung zum Heizungsaustausch in Deutschland heftig kritisiert. Bei einer Beratung des Bundesrats in Berlin äußerte unter anderem Markus Söder, CSU-Ministerpräsident in Bayern, am Freitag erhebliche Zweifel an den geplanten Vorschriften.