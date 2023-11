Sind die Zahlungen der Versuch einer Einflussnahme?​ Der Vorgang stellt Seipels Werk der vergangenen gut 15 Jahre, in denen er sich auf Russland fokussiert hat, und seine journalistische Glaubwürdigkeit enorm in Frage. In dieser Zeit gewann Seipel unter anderem den Deutschen Fernsehpreis für sein Interview mit dem US-Whistleblower Edward Snowden, das er in Moskau führte. Experten hatten in der Vergangenheit wiederholt auf Seipels unkritische Haltung gegenüber der russischen Regierung hingewiesen.