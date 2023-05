Russland hat mit einem zweiten massiven Luftangriff innerhalb von drei Tagen Raketen auf Ziele in der gesamten Ukraine abgefeuert. Dabei wurden in der Stadt Pawlohrad in der östlichen Region Dnipropetrowsk 34 Menschen verletzt, teilten die ukrainischen Behörden mit. Zuvor war am Sonntag in der südlichen Region Cherson ein Mensch durch russische Luftangriffe getötet worden.