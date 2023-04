Zuvor hatte der Deutsche Städte- und Gemeindebund eine Zeitenwende in der Migrationspolitik gefordert. Die Kommunen seien am Ende der Unterbringungsmöglichkeiten, so Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg. Er kritisiert, dass in diesem Jahr noch kein Geld des Bundes an Länder und Kommunen geflossen sei.