Am Ende dieses ersten Gipfeltages stehen die Großen der Nato da, als hätten sie Angst vor dem Mut der Kleinen in ihrem Bündnis. Dabei klingt doch ihre Haltung für die Menschen in ihren Ländern so vernünftig: Ein schneller Nato-Beitritt der Ukraine könnte die Allianz in den Krieg mit Russland ziehen.